Если в Украине введут жесткий карантин, то власти будут рассматривать вопрос закрытия границ в связи с ростом количества заболевших Covid-19.

В ближайшие дни в Кабмине не будет рассматриваться вопрос закрытия границ Украины, заверил в эфире телеканала «Украина 24» министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.– Если будет введен полный локдаун – очевидно, что будет рассматриваться такая мера, как закрытие границ. Однако с введением карантина выходного дня удалось избежать опции полного локдауна. Так что в ближайшее время я не ожидаю рассмотрения данного вопроса на заседании Кабмина, – сообщил Дмитрий Кулеба.