Украина стоит на пороге тотального локдауна. Если карантин выходного окажется неэффективным, страну ждет суровый режим. Между тем субботне-воскресные ограничения нарушаются сплошь и рядом. Как харьковчане пережили первый карантин выходного дня?

Рынки «отдыхали» частично

Полиция выявляет антимасочников

Поддержит ли президент отмену карантина?

Коронавирус поставит врачей перед выбором

За восемь месяцев не сделано ни шага

Министр обвиняет регионы в саботаже

Нагнетается излишняя паника

Студенты Илона и Максим признались, что субботний вечер провели как никогда скучно.– Гуляли по улице, гуляли в парке, опять гуляли по улице, потом гуляли в супермаркете – продукты покупали. В общем, веселый вечерок, – смеется Максим.– Ни в кафе посидеть, ни в кино сходить, ни в клуб.– Замерзла, как бобик, – поддерживает парня Илона. – Даже горячий кофе толком выпить негде.Бухгалтер Марина работает в энергетической компании. Говорит, на выходные были большие планы, но...– Собирались с мужем проехаться по мебельным магазинам – диван присмотреть. На интернет не надеюсь – мне нужно своими глазами увидеть, посидеть на нем, обивку пощупать. В будние дни никак не получается – целый день на работе, – говорит Марина. – Вместо этого собрались и поехали в парк гулять. Думали, народу будет много – ничего подобного, парк практически пустой, кафешки не работают, погода не радует. В общем, как-то тоскливо прошли наши выходные.Сотрудница банка Вера вместо запланированного шопинга с подругами устроила девичник дома.– Купли бутылочку и славно посидели у меня на кухне, – улыбается она.Пенсионерка Нина Григорьевна, утеплившись по случаю первого снега, привычно занимает свое место на скамейке у подъезда.– Да мне-то что? Я в кино и театры не хожу. А без хлеба и лекарств в выходные не останусь, больше мне ничего и не надо, – говорит она.А визажист Зоя посетовала, что из-за карантина выходного дня пришлось три ночи спать с открытыми дверями.– В пятницу вечером сломался замок. В субботу-воскресенье рынки закрыты, строительный супермаркет тоже не работает. Три ночи с открытой дверью спали. Хорошо, хоть тамбур есть, правда, там замок на ладан дышит, но все же. Едва дождалась понедельника (торговля, слава богу, была) и с самого утра вместо работы побежала на рынок за новым замком, – сетует Зоя.В субботу рынки ушли на карантин лишь частично. Так, на Героев Труда многие магазинчики и торговые контейнеры были открыты. Купить можно было практически все – шапку и шарф, очки и косметику, детскую одежду и игрушки, куртку и обувь. Частично работал и рынок, где торгуют «железяками» и всякой всячиной для ремонта и строительства. Правда, в воскресенье торговцев существенно поубавилось. Но отдельные точки продажи все же работали.Не совсем ушел на карантин и рынок «Барабашово» – некоторые предприниматели продолжали торговать потребительскими товарами, в частности, одеждой, детскими колясками и игрушками. Между тем на этом рынке разработали новый график работы в связи с карантином выходного дня. Как сообщили в пресс-центре ТЦ «Барабашово», с понедельника по пятницу рынок будет работать с 7.00 до 18.00, то есть время работы продлили на два часа. В субботу и воскресенье – в режиме склада.Трудилась в эти выходные и барахолка, шла бойкая торговля обувью на Конном рынке. Не прекратили работу реализаторы на одном из автомобильных рынков Харькова — «Автограде». Втихую работали и некоторые салоны красоты, открывая двери клиентам «по звонку».Двери «Евы» тоже оказались открыты. Правда, сразу за порогом путь в магазин преграждает прилавок – здесь опускали только заказанный по интернету товар. В аналогичном режиме должен был работать и скандальный «Эпицентр», наделавший много шума своим заявлением о продлении пятницы на 72 часа. На кассе продавали только продукты и медикаменты.В первый день карантина выходного дня правоохранители Харьковщины составили 27 админпротоколов. Как сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковкой области, рейдовые группы за сутки проверили 469 объектов хозяйствования. Нарушителей карантина нашли среди предпринимателей, перевозчиков и прохожих.– За прошедшие сутки выявлено 27 правонарушений, по которым составлены административные протоколы по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях, из которых: три – в отношении работников предприятий, учреждений, организаций; один – на руководителя торгового заведения питания; 11 – относительно перевозчиков; 12 – в отношении граждан, – рассказали в полиции.По информации полиции, ежедневно город и область патрулируют около 1300 правоохранителей, среди которых работники подразделений областного управления, патрульные, полиция охраны, нацгвардейцы, военнослужащие. Также в рейдах в течение суток работали 88 групп в составе 300 полицейских и представителей Госпродпотребслужбы.В воскресенье выявили 200 нарушителей. 15 ноября в области проверили 3265 субъектов хозяйствования по соблюдению карантина выходного дня. На 174 из них выявлены нарушения. В том числе на территории Харькова проверили 1742 объектов, нарушения обнаружили на 67.Между тем в некоторых городах Украины карантин выходного дня и вовсе бойкотировали – Львов, Ровно, Черкассы, Славянск, Мукачево, Николаев, Одесса, Каменец-Подольский, Краматорск не планировали ничего закрывать. В Луцке попросили премьер-министра Украины отменить карантин выходного дня.Тем временем всего за несколько дней петиция об отмене карантина выходного дня набрала более 28 тысяч голосов при 25 тысячах необходимых для того, чтобы просьбу рассмотрел президент.Автор петиции призывает отменить запрет на осуществление предпринимательской деятельности в целом и с ограничением времени. Он также пишет, что общественность, представители бизнеса и эксперты рынка выражают категорический протест против введения карантина выходного дня. Ссылаясь на Конституцию Украины, в частности на положения раздела II «Права, свободы и обязанности человека и гражданина», он подчеркивает, что каждый имеет право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом, а согласно статье 64 конституционные права и свободы человека и гражданина не могут быть ограничены, кроме случаев, предусмотренных Конституцией. В петиции говорится, что карантин выходного дня будет иметь катастрофические последствия для экономики и социокультурной жизни украинского общества, повлечет полную потерю прибыли, приведет бизнес к нерентабельности и закрытию, массовому увольнению десятков тысяч работников, негативно повлияет на рынок коммерческой недвижимости, уменьшит налоговые поступления в бюджеты всех уровней, остановит туристические потоки и обострит социальный кризис, что приведет к масштабному коллапсу.Власти предупреждают: если карантин выходного дня не сработает, в Украине могут ввести полный локдаун на три недели. Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что жесткий карантин могут ввести в том случае, если ситуация с коронавирусом поставит врачей перед выбором, кого спасать, а кого – нет. А такая ситуация возникнет, если количество инфицированных в стране перешагнет 20-тысячный рубеж.– Полный локдаун – поверьте, я очень не хочу даже говорить об этом, – но полный локдаун возможен, когда, не дай бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это коллапс системы здравоохранения и автоматически коллапс страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого – нет. Это катастрофа. Катастрофа для всей страны, – отметил глава комитета.В свою очередь, завлабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. И.И. Мечникова НАМН Украины, доктор медицинских наук Андрей Волянский раскритиковал «потуги» власти в борьбе с пандемией коронавируса. Во-первых, по его словам, за восемь месяцев карантинных мероприятий не сделано ни шага в сторону адаптивного карантина групп риска.– Имея 180-тысячную армию врачей, мы не задействовали ее для обслуживания больных хроническими патологиями. Более того, условия амбулаторного и стационарного обследования и лечения хронических больных резко ухудшились вследствие запретов на плановые мероприятия, переполненности первички людьми с подозрением на Covid-19 и т.д., – отмечает иммунолог.В-вторых, в течение эпидемически благоприятных весны-лета и при наличии огромного спецфонда министр охраны здоровья, по мнению Андрея Волянского, играл в «Зарницу» – адаптивный карантин территорий, – надеясь на то, что если двухмесячный локдаун в марте-апреле сдержал первую волну, то пронесет и дальше.– При этом не создавались койко-места и не проводился кислород, – говорит специалист. – Теперь министр обвиняет регионы в саботаже его требований по обеспечению кислородом новых коек.В третьих, Андрей Волянский считает, что министр непоследователен и не информирован в серьезных вопросах.– Коечный фонд. Сначала невозможно выделить более 52 тысяч коек, потому что это 30% общего фонда, а через неделю оказывается, что будет перепрофилировано 83 тысячи коек.. На 12 ноября из 51,5 тысячи коек заполнено 54,5%. При этом нет межобластной логистики, больных из Черновицкой области с 69% заполненности не перемещают в соседнюю Тернопольскую, где заполнено 29%, – аргументирует врач.Кроме того, как говорит иммунолог, глава МОЗ поддержал фейковую «украинскую» вакцину.– Рассказывал небылицы о том, как он ежедневно поддерживает связь с великими украинскими учеными, создающими в американских и турецких лабораториях уникальный прототип. При этом реальная украинская вакцинология умирает без финансирования, – говорит Андрей Волянский.Вместо рациональных рекомендаций в стране нагнетается излишняя паника.– В обращениях к населению, средствам массовой информации, народным депутатам в течение последнего месяца звучат истерические нотки: «Точка невозврата... Катастрофа... Сортировка... Больные будут умирать на ступеньках больниц... Что будет дальше? Больницы не смогут принимать больных...». Мы не слышим никаких рациональных рекомендаций, кроме уже утомившей фразы: «Соблюдайте правила», – замечает Андрей Волянский.Кстати, иммунолог считает, что ситуация в Украине пока еще не настолько плоха.– Да, эпидемического расследования нет. Да, группы риска так и не начали защищать. Но десять тысяч случаев летального исхода – это не много, – говорит врач. – Пока...