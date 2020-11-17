Служба безопасности Украины разоблачила на систематическом получении неправомерной выгоды начальника одного из отделов Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области.

Как рассказали в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал от местного предпринимателя 100 000 гривен ежемесячно за не реагирование на сделки с подакцизной продукцией и не привлечение его к уголовной ответственности. К противоправной деятельности налоговик привлек в качестве посредника своего знакомого.В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали два эпизода получения должностным лицом неправомерной выгоды только с одного предпринимателя на общую сумму 170 000 гривен.Сейчас взяточнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.Продолжаются обыски по местам работы и проживания чиновника и посредника.