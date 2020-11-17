Сотрудники Московского отдела полиции устанавливают местонахождение 13-летней Евгении Куксовой. Девушка ушла из дома 9 ноября и до настоящего времени не вернулась.

С соответствующим заявлением о пропаже обратилась мать девушки.рост 150-160 см, волосы черные, глаза серые. Имеет большую родинку во главе дело.в желтое пальто, черную кофту, серые джинсы и кроссовки черного цвета.Уважаемые граждане, если вам известна информация о местонахождении разыскиваемой, просим сообщить в Московское отделение полиции по телефонам:илиКак сообщили в Национальной полиции, девушку разыскали. Никаких противоправных действий в отношении нее не было совершено.