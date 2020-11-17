Также 30-летний злоумышленник угрожал ножом полицейским, которые прибыли на вызов.

Как сообщили в отделе коммуникаций областного главка, накануне в Первомайское отделение полиции поступило сообщение от соседей 77-летней жительницы города Первомайский. Они заявили, что неизвестный мужчина ограбил женщину и закрылся у нее в квартире.Прибывшим на место вызова правоохранителям потерпевшая рассказала, что к ней домой зашла малознакомая женщина с неизвестным мужчиной и попросили попить теплой воды. Пока бабушка находилась на кухне, мужчин взял ее мобильный телефон.«Пенсионерка увидела это и попросила вернуть вещь. Мужчина ударил хозяйку дома несколько раз по лицу, и потребовал у нее деньги. Когда злоумышленник отвлекся, потерпевшая выбежала из жилища и стала звать на помощь, а мужчина заперся у нее в квартире», - рассказали в ведомствеПравоохранители предложили злоумышленнику добровольно покинуть дом, однако он отказался. Когда же они выбили дверь и зашли в квартиру, мужчина стал угрожать им ножом. Работники полиции применили к мужчине меры физического воздействия и задержали его. В квартире также находилась 60-летняя мать нападающего. Она пояснила, что о преступных намерениях сына ничего не знала.Как выяснилось, злоумышленником оказался ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 30-летний житель города Первомайский.Сейчас следователями Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) и ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.Мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.Если его вина будет доказана, злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 4 до 6 лет.