Снова в школу – в понедельник после двухнедельной дистанционки ученики 5–11-х классов снова сели за парты. Обрадовалась ли харьковская детвора возвращению в школьный коллектив?

С понедельника, 16 ноября, в Харькове отменили дистанционное обучение для учеников 5–11 классов и возобновили обычные занятия в школах. Как объяснили в горсовете, это связано с тем, что Кабмин отказался от адаптивного карантина и внедрил ограничения оранжевой зоны по всей стране.– Согласно постановлению, принятому на заседании правительства 11 ноября, посещение учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, спортивного и специализированного художественного образования запрещается только в случае, если на самоизоляции из-за контакта с коронавирусным пациентом находится более 50% соискателей образования и персонала учебного учреждения, – пояснили в пресс-службе горсовета.То есть школа переводится на дистанционку, если в ней более половины детей и учителей болеют либо находятся на самоизоляции. В Харькове же, по сведениям мэрии, такая ситуация складывается в 10% классов – это три-четыре класса из 40.Однако харьковская детвора уже адаптировалась к дистанционному обучению, а в некоторых случаях и расслабилась, поэтому к привычным занятиям далеко не все возвращаются охотно.– Мне уже дома нравится учиться. Так спокойнее. Нет страха, что меня вызовут к доске или поставят двойку, – признается пятиклассник Денис.– Мне дома лучше, – подтверждает шестиклассница Эля. – Мама проводит со мной больше времени, уделяет мне больше внимания. Мне нравится. Ничего сложного в учебе по компьютеру нет, я уже привыкла... По одноклассникам не скучаю. С подружками и так каждый день встречаюсь, с кем-то перезваниваюсь, а тех, с кем никогда не дружила, и видеть не хочу.А вот девятиклассник Максим по школе скучает.– Мне не хватает общения с ребятами, переменок, каких-то споров, приколов... Не хватает живого общения с учителем. Я вообще не «домашний», мне сложно все время находиться в одной обстановке. С удовольствием возвращаюсь в школу, – говорит парень.Рад возобновлению общения с детьми и учительница истории Ирина Васильевна.– 25 лет я посвятил школе – это моя жизнь. Мне нравится школьная атмосфера, нравятся бурные дискуссии на уроках, чехарда на переменах... Это школа! А какая школа без детей? Я очень рад, что занятия возобновились в привычном режим – мне так не хватало заинтересованности в глазах учеников, эмоций на их лицах, живого общения с детьми, – признается она.Напомним, с 16 ноября 2020 года обучение в учреждениях высшего и профессионального предвысшего образования МОН рекомендовало проводить в смешанной форме – с учетом эпидемической ситуации в каждом конкретном регионе и учебном заведении. Но школы и детсады, внешкольные и спортивные учреждения должны закрываться на карантин, если более 50% персонала и учеников – на самоизоляции.