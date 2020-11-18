Об этом сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:пр. Победы, 68 (п. №1, стояк), 70 (п. №4, стояк), ул. Архитекторов, 24 (п. №5, стояк), ул. Ахсарова, 18 (п. №5, стояк), ул. Армейская (ч/с), ул. Целиноградская (ч/с), ул. Солдатская (ч/с), ул. Алексеевская (ч/с), ул. Ахсарова, 4/6, 4/6-а, ул. Космическая, 4, 6, 8-а, 10, 12, 14, 16.; пер. Инженерный, 1-аул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №1, спаренный стояк), ул. Библика, 5 (п. №1, стояк)ул. Тахиаташская, 8ул. Героев Труда, 70 (п. №5); пр. Юбилейный, 36-а (п. №7, стояк), ул. Светлая, 21 (п. №1, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 9 (п. №2)ул. Ферганская, 31-бпер. Желябова (ч/с), ул. Полтавский Шлях, 156 (п. №4, стояк)