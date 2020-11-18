Теперь задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе областного главка, накануне в дежурную часть Московского отдела полиции от врача скорой помощи поступило сообщение о госпитализации в больницу 22-летнего харьковчанина с проникающим ножевым ранением живота.Как сообщил пострадавший, накануне он с 25-летним приятелем были в гостях у девушки и распивали алкогольные напитки. Между мужчинами людьми возникла ссора, во время которой пострадавший получил удар в живот. Парень находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и не обратил на это внимания. Уже дома состояние его здоровья ухудшилось.За совершение указанного преступления сотрудники Московского отдела полиции задержали 25-летнего ранее судимого злоумышленника.Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.