Накануне, 17 ноября, в 21:06 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в селе Калиновка, Сахновщинского района области.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на тушение пожара выехало дежурное подразделение пожарно-спасательной службы на автоцистерне, которое установило, что в жилом доме горят деревянные перегородки, перекрытия и домашние вещи в комнате на площади 60 кв.м.В результате пожара пострадал арендатор домовладения мужчина, возраста примерно 60 лет. Он получил сильные ожоги и был госпитализирован в Красноградскую районную больницу. По дороге в больницу мужчина скончался в автомобиле скорой медицинской помощи.В 22:00 пожар был локализован, а в 01:10 - полностью ликвидирован.Окончательная причина пожара устанавливается.