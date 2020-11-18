Причины пожаров устанавливаются специалистами.

Как сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям, 17 ноября в 23:37 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в селе Солоницевка, Дергачевский район Харьковской области.Прибывшие на место пожарные установили, что горит моторный отсек автомобиля «Daewoo Sens», 2003 года выпуска. Спасатели приняли все необходимые меры и не допустили распространения огня на большую площадь.В 23:50 огонь удалось локализировать, а в 00:10 окончательно потушить.Уже через час 18 ноября в 1:37 ночи на номер «101» поступило сообщение о том, что на той же улице горит автомобиль «Mercedes 221». К моменту приезда пожарных огонь успел перекинуться на моторный отсек, а также переднее и заднее крыло.На данный момент причины пожаров устанавливаются. Пострадавших нет.