Злоумышленник, 42-летний житель Купянского района, ранее привлекался к ответственности за наркопреступления.

Как рассказали в национальной полиции, накануне правоохранителям поступила информация от оператора службы 102 о том, что в селе Осиновое неизвестный гражданин ведет себя неадекватно и устроил драку.Прибыв на место вызова полицейские выяснили, что нарушитель безосновательно цеплялся к посетителям магазина и подрался с одним из них. В результате телесные повреждения получил 37-летний местный житель.«Следственным отделом Купянского отделения полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье за умышленные легкие телесные повреждения. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления», - сообщили в ведомстве.