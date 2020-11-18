По версии следствия, три года назад задержанный убил топором своего родственника.

Как рассказали в отделе коммуникации областного главка, в селе Надточии Харьковского района был задержан 23-летний мужчина, который подозревается в том, что в ноябре 2017 года, в селе Варваровка Днепропетровской области, во время ссоры нанес топором многочисленные травмы своему родственнику. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.Злоумышленник находился в розыске несколько лет, а последние шесть месяцев он скрывался от следствия у знакомых в Харьковской области.Полицейские провели комплекс необходимых розыскных мероприятий, которые позволили установить местонахождение подозреваемого и задержать. Задержанный уже успел собрать чемоданы и намеревался покинуть территорию Харьковской области.