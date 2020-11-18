Об этом сообщает харьковский паблик «typical_alekseevkakh»

По словам авторов публикации, авария произошла в доме №30 по улице Алексеевской, а на обращение жильцов коммунальщики не реагируют.«В ответ на заявку сказали, что все в курсе состояния задвижек и труб в нашем доме, но у них есть проблемы поважнее, нечего названивать. Максимум, что могут - это отключить в нашем доме и воду горячую и тепло. Диспетчер была максимально груба и сказала, что вода в подвале это не проблема - к концу отопительного сезона и так сама высохнет», - пишут жители дома.