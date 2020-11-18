В Главном управлении областной Службы по чрезвычайным ситуациям рассказали о пожаре, который произошел накануне в селе Черемушное.

Как сообщили спасатели, звонок о том, что на улице Ковтуна горит жилой дом поступил пожарным 17 ноября в 8:56.«На момент прибытия к месту вызова двух отделений пожарных расчетов было установлено, что горит крыша и второй этаж двухэтажного частного жилого дома на площади 225 кв.м. Пожар был локализован в 9:30, а полностью ликвидирован в 13:02», - рассказали в ГСЧС.Причина и ущерб пожара устанавливаются.