Об этом сообщили в Харьковском городском совете.

Как сообщили в горсовете со ссылкой на Департамент цифровой трансформации, завтра, 19 ноября, начнут работать три аппарата для оплаты проезда банковской картой – по одному в вестибюлях №1 и №2 на станции метро «23 Августа» и один - в вестибюле № 2 на станции «Ботанический сад».Отметим, что система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами начала работать в сентябре. Так, турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова». В течение четырех месяцев власти планируют установить по одному такому аппарату на всех станциях.