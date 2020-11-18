В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшей сотрудницы одного из ломбардов Харькова по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенным повторно.

Досудебным расследованием установлено, что кассир-эксперт одного из ломбардов Харькова изготавливала договора о предоставлении финансового кредита от имени клиентов о якобы передаче металлических изделий под видом изделий из драгоценных металлов. Женщина умышленно вносила заведомо ложные сведения о предоставлении кредита, после чего подделывала подписи клиентов ломбарда.Имея доступ к денежным средствам, которые находились в кассе ломбарда, обвиняемая завладела суммой в размере более 135 тысяч гривен.Если вина женщины будет доказана в суде, ее ждет наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.