Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на18 ноября эпидситуация в Харьковской области не соответствует критериям для смягчения карантина в регионе.

Как сообщают в Минздраве, критерии отражают контроль за передачей вируса, уровень способности лечебной сети, учреждений эпидемиологического профиля и системы здравоохранения противодействовать распространению острой респираторной болезни COVID-19.Так, при минимальном показателе в 40 случаев заболевания на 100 тысяч населения, показатель по Харьковской области составляет 358,9 случая, что превышает минимальный порог в 8,97 раза.