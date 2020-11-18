Автомобили сгорели в ночь с 17 на 18 ноября на улице Пушкина.

Как рассказали в главном управлении Нацполиции области, 18 ноября, около полуночи, правоохранители получили сообщение о том, что возле дома по улице Пушкина в поселке Солоницевка горит автомобиль «Daewoo». Аналогичная ситуация по тому же адресу произошла через полтора часа - загорелся «Mercedes».По адресу выезжала следственно-оперативная группа Дергачевского отдела полиции и сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства происшествия, и решают вопрос о его квалификации по Уголовному кодексу Украины.