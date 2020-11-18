Оперативники Харьковского отдела полиции разоблачили в совершении серии преступлений ранее судимого 43-летнего жителя города Южное.

Как рассказали правоохранители, в сентябре текущего года в полицию начали поступать сообщения от местных жителей о повреждении памятников и похищении металлических рельсов на одном из кладбищ Южного.В результате оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения работников районной полиции попал 43-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Следствие установило его причастность еще к 13 аналогичным преступлениям. Похищенные металлические изделия он сдавал в пункт приема металла. 16 ноября мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений.По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.