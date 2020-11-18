400 концентраторов для подачи кислорода в областных больницах, которые принимают пациентов с коронавируса, появятся в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач во время совещания с руководителями медицинских учреждений, готовящихся к приему больных на COVID-19.

Он отметил, что как правило, один концентратор распределяется на две кислородные точки, то есть сразу для двух пациентов. На данный момент они находятся на складе в областной детской инфекционной больнице и будут распределяться относительно нужд. Часть из них уже передана больницам. А в скором времени будут закуплены ещё 23 концентратора.«6 концентраторов уже передали в Чернобыльскую больницу, 21 – в областную больницу, 31 – в инфекционку, 35 – в госпиталь ветеранов войны. В остальные больницы области концентраторы будут распределены относительно числа заболевших в отдельном населённом пункте», – отметил Владимир Скоробагач.В частности, концентраторы поступят в опорные больницы Волчанского, Чугуевского, Изюмского, Балаклейского, Купянского, Лозовского, Красноградского, Первомайского, Богодуховского районов.«Мы сможем также в зависимости от потребностей конкретных больниц перенаправлять аппараты на те лечебные учреждения, в которых увеличивается число пациентов, нуждающихся в кислороде», – сказал заместитель председателя областного совета и сообщил, что вне зависимости от купленных аппаратов в лечебных учреждениях этих районов продолжают прокладывать кислородные трассы для стационарных точек с высоким давлением.По словам Владимира Скоробагача, аппараты были закуплены за счет средств выделенных из Фонда борьбы с COVID-19. Всего на Харьковскую область для этих нужд было выделено 34 млн грн. Половина средств пошла на закупку концентраторов для областных лечебных учреждений, принимающих больных на коронавирус, половина – на городские опорные больницы. В частности, в больницы городского подчинения закупят 461 концентратор: 206 аппаратов пойдут в городскую клиническую больницу №17, 93 – в больницу №25, 58 – в больницу №18, 93 – в больницу №13, 11 – во второй городской родильный дом.