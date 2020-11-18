Заместитель председателя Харьковского областного совета Владимир Скоробагач провел рабочее совещание с руководителями медицинских учреждений, готовящихся к приему больных с коронавирсной болезнью.

В частности, во время заседания обсудили состояние готовности клинической больницы на железнодорожном транспорте, Харьковского областного госпиталя ветеранов войны и областной клинической больницы.Владимир Скоробагач подчеркнул необходимость четкой организации работы по подготовке медицинских учреждений, учета всех аспектов - от алгоритмов приема пациентов, наличия кислородных точек до квалифицированного персонала.Продолжаются работы по перепрофилированию офтальмологического корпуса Харьковской областной больницы. Уже почти завершен ремонт на втором этаже, именно там, где планируется размещать больных с COVID и ковидной пневмонией.Начато подведение кислородных точек к 57 койкам. На территории областной больницы есть шеститонная кислородная емкость. Разрабатывается логистика приема тяжелых больных. На первом этаже будет организовано приемное отделение, помещение для осмотра пациентов, установлен пандус для транспортировки больных. Готовятся бригады врачей, проводится работа со средним медицинским персоналом по обращению с тяжелыми больными.«Подготовка офтальмологического корпуса Харьковской областной клинической больницы уже на завершающем этапе. Убежден, что с 1 декабря отделение сможет принять почти 60 больных. Договор между железнодорожной больницей и НСЦЗУ, к сожалению, до сих пор не заключен. Там не хватает медицинского персонала, врачей, средств защиты. Надеюсь, что в ближайшее время сможем способствовать решению и этих вопросов также.Совместно с руководителями профильных учреждений и тех, которые только готовятся к приему, работаем над тем, чтобы медицинские учреждения были укомплектованы кадрами, средствами защиты и необходимым пакетом лекарств», - отметил Владимир Скоробагач.