В результате аварии четверых людей пришлось госпитализировать в больницу.

Как рассказали в полиции, на трассе в районе поселка Краснопавловка 41-летний водитель автомобиля «Toyota» проигнорировал требования дорожного знака и не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ», в результате чего автомобили столкнулись.Вследствие ДТП трех женщин 21, 27 и 45 лет, а также 65-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в районную больницу.Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.