Сообщение о пожаре на улице Хорольской поступило в службу 101 около полуночи.

Как рассказали в пресс-службе ГСЧС, на место вызова сразу же были направлены два подразделения пожарных на автоцистернах.«По прибытию подразделений к месту вызова в ходе разведки наблюдался густой черный дым, а из под кровли частного дома вырывалось открытое пламя. Двери в дом были открыты с обеих сторон. Площадь пожара составила 75 кв.м», - сообщили в Службе по чрезвычайным ситуациям.Полностью потушить возгорание удалось лишь в 3:40 утра.