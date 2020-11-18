На таможне остановили партию концентраторов для харьковских больниц, так как есть информация, что оборудование ввозят по значительно завышенной цене и к тому же с нарушениями во время сертификации товаров.

Как сообщает Depo.Харків со ссылкой на Policecontrol , кислородные концентраторы для больниц Харькова застряли на киевской таможне, так как у правоохранительных органов возникли вопросы к оборудованию.Издание опубликовало договор поставки (№1117Н / 2020), согласно которому директор ООО "Здраво" должен передать больнице №25 93 концентратора на сумму более 3,5 миллиона гривен (3515 539,50 грн). Договор заключен 17 ноября этого года. В дополнении к Договору указана стоимость одного концентратора - 37 801 грн."Вот только в коммерческой документации сумма указана меньше - 13440 грн. Почти за 40 000 концентратор можно было просто купить у посредников в интернет-магазинах. А если промониторить линейку цен на эту продукцию, то получается, что в коммунальные больницы концентраторы, которые ждут тяжелобольные, попадают по цене в 3-5 раз выше себестоимости", - отмечает Policecontrol."Кроме того, концентраторы не соответствуют по качеству заявленным характеристикам: сертификат соответствия на данный товар получен со значительным нарушением регламента, на другой образец. Не приведет ли использование такого оборудования к ухудшению и так тяжелого состояния ковид-больных? Это еще одна из претензий таможенной проверки к аппаратуре. Второй вопрос - договор на поставку. Руководство больницы, мэрия, в подчинении которой находится медучреждение, МЗ или органы госвласти - кто из них во время пандемии допускает закупки по завышенным ценам? Эти моменты решать полиции, а затем судам. Но вот третье - отсутствие контроля в стратегической сейчас сфере здравоохранения - проблема, которую можно решить только на государственном уровне. Напомним, что только в Харьковской й области от ковид уже умерли более 650 человек", - подчеркивают журналисты.