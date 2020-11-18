Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Харьковского городского совета.По словам автора обращения Игоря Еременко, после введения новых правил проезда в метрополитене музыканты вынуждены платить за перевозку таких инструментов как контрабас и виолончель.
«То есть музыкант платит дважды: за себя и за инструмент. Наши инструменты - это не просто личная вещь, а неотъемлемая часть музыкальной и преподавательской практики. Иногда случается ездить с инструментом несколько раз в день. Это ощутимый удар по бюджету, особенно для учащихся и студентов. Проезд, например, утром и вечером (вечерние концерты, спектакли, репетиции) обойдется только в метро в 64 грн, а если добавить наземный транспорт, еще дороже.
Харьков является одним из крупнейших культурных центров Украины, который имеет несколько театров, филармонию, Молодежный симфонический оркестр, Институт искусств, Академию культуры, музыкальное училище, музыкальные школы. И везде музыканты работают и учатся, в частности виолончелисты и контрабасисты. С другой стороны, виолончелистов и контрабасов не так много, чтобы существенно повлиять на доходную часть бюджета метрополитена и наземного транспорта», - пишет автор.
По его словам провозка музыкальных инструментов в городском транспорте, метрополитене была бесплатной до 2019 года.
«Просим вернуть этот пункт в правила пользования метрополитеном по примеру киевских коллег, которые восстановили этот пункт в своих правилах»,- подчеркнул Игорь Еременко.