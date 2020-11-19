Бывший и.о. ректора одного из вузов подозревается в растрате чужого имущества, совершенной в крупных размерах.

В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что бывший руководитель одного из вузов утвердил Положение о функционировании Центра заочного, дистанционного и последипломного образования, также деканат по работе с иностранными студентами. Несмотря на то, что составе подразделений университета отсутствует заочный факультет, а деканат по работе с иностранными студентами является совещательным органом в структуре факультета и не может возглавляться деканом. Установлено, что указанные подразделения фактически не существовали и свои функции не выполняли.Ректор назначил на руководящие двух других лиц и согласовал выплаты в виде надбавок к заработной плате. На основании этого на их счета были перечислены бюджетные средства на общую сумму около 300 тысяч гривен.Если вина руководителя будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.