Соответствующее производство было открыто Окружным административным судом Киева.В Окружном административном суде города Киева, ознакомились с исковым заявлением Открытого акционерного общества «Футбольный клуб «Металлист», владельцем которого является беглый олигарх Сергей Курченко и приняли решение принять исковое заявление к рассмотрению и открыть производство.
Согласно материалам дела, истец просит суд признать противоправным и отменить распоряжение Кабмина от 11.04.2018 №234-р «Об определении органа управления имущественными комплексами и корпоративными правами, конфискованными по решению суда», в котором имущество клуба, включая Металлист Арену, было передано в распоряжение Харьковской областной государственной администрации.