Мужчина хранил в гараже винтовки, гранаты, бронебойные артиллерийские снаряды, взрыватели и патроны.Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в начале мая текущего года в Московское отделение полиции поступило заявление о том, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за незаконное обращение с оружием и установили личность правонарушителя, которым оказался 48-летний житель Харькова.
«Следователь вместе с оперуполномоченными управления уголовного розыска провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли дымовую гранату в сборе ЗД-6, 26 взрывателей с маркировкой «А-670М33-1-15», три винтовки «Мосина», винтовку «Токарева», 7 штыков к винтовкам, 25 элементов дымовых гранат ЗД-6, ручную гранату РПГ-40, бронебойный артиллерийский снаряд калибра 37 мм, главный взрыватель к минометной мине калибра 82 мм, более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию», - рассказали в ведомстве.
Из-за того, что изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мине и граната РПГ-40 относятся к категории «крайне опасны», они были направлены на специальный полигон для обезвреживания. Другие изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.
Досудебное расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.