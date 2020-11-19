Мужчина хранил в гараже винтовки, гранаты, бронебойные артиллерийские снаряды, взрыватели и патроны.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, в начале мая текущего года в Московское отделение полиции поступило заявление о том, что один из местных жителей незаконно хранит огнестрельное оружие.По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье за незаконное обращение с оружием и установили личность правонарушителя, которым оказался 48-летний житель Харькова.«Следователь вместе с оперуполномоченными управления уголовного розыска провели осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружили и изъяли дымовую гранату в сборе ЗД-6, 26 взрывателей с маркировкой «А-670М33-1-15», три винтовки «Мосина», винтовку «Токарева», 7 штыков к винтовкам, 25 элементов дымовых гранат ЗД-6, ручную гранату РПГ-40, бронебойный артиллерийский снаряд калибра 37 мм, главный взрыватель к минометной мине калибра 82 мм, более 70 патронов различного калибра к стрелковому оружию», - рассказали в ведомстве.Из-за того, что изъятые бронебойный артиллерийский снаряд, взрыватель к минометной мине и граната РПГ-40 относятся к категории «крайне опасны», они были направлены на специальный полигон для обезвреживания. Другие изъятые вещественные доказательства направлены для проведения экспертного исследования.Досудебное расследование продолжается. Если вина мужчины будет доказана, его ждет наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.