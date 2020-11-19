Во время пожара спасателям пришлось эвакуировать девять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, накануне, 18 ноября, в 18:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в жилом девятиэтажном доме на улице Танкопия.К месту происшествия были направлены два отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и два отделения на автолестнице. На момент их прибытия в комнате на четвертом этаже горели мебель и домашние вещи.В 19:16 пожар был локализован, а в 19:49 ликвидирован полностью.