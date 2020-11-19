Соответствующий закон подписал Президент Украины Владимир Зеленский.Согласно законопроекту №3891 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях, за который проголосовали 262 народных депутата, с сегодняшнего дня за неношение или неправильное ношение масок украинцев ждет штраф от 170 до 255 гривен.
Как пояснял ранее глава Минздрава Максим Степанов, протокол составлять сразу на месте.
«Что будет предусматривать этот закон? Он будет предусматривать, что конкретный штраф за неношение масок будет от 170 до 255 гривен. Причем протокол составлять сразу на месте, а не так, как было раньше, когда составляли протокол, передавали в суд, а суд потом решал - накладывать штраф или нет. В результате этого у нас меньше 5% - 3% даже - были применены штрафные санкции как к гражданам, так и для организаций», - заявил чиновник