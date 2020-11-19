Соответствующий тендер предприятие опубликовало на сайте электронных закупок.Как сообщает Dozorro со ссылкой на материалы издания Depo.Харків, харьковское коммунальное предприятие "Центральный парк культуры и отдыха им. Горького" объявило закупку услуги по уборке и вывозу снега, ожидаемая стоимость которой составляет 1,5 миллиона гриве за 2016 часов работы
Все необходимые материалы, инструменты, инвентарь, спецодежда, которые будут использоваться при предоставлении услуг, включаются в стоимость услуг. Победитель должен обеспечить достаточное количество работников и техники для своевременного выполнения услуг.
Тендерные предложения принимаются до 4 декабря, а аукцион назначен на 7 декабря.