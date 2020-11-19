События ДТП с грузовиком перекрыло Лесопарковую улицу в Харькове Вечерний Харьков 14:15 341 Об этом сообщает телеграм-канал "ВЕХА". По словам очевидцев, из-за аварии дорога практически полностью перекрыта. Читайте также Парк Горького потратит полтора миллиона гривен на уборку снега Харьковчан будут штрафовать за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок В Харькове неизвестные сообщили о минировании сервисных центров МВД БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Парк Горького потратит полтора миллиона гривен на уборку снега События 14:00 Лента новостей ДТП с грузовиком перекрыло Лесопарковую улицу в Харькове 14:15 Парк Горького потратит полтора миллиона гривен на уборку снега 14:00 Харьковчан будут штрафовать за пребывание в общественных заведениях и транспорте без масок 13:37 В Харькове неизвестные сообщили о минировании сервисных центров МВД 12:33 В Харькове горела квартира на Новых домах 12:00 За сутки в Харькове родилось 47 детей 11:36 У харьковчанина нашли оружие и опасные боеприпасы 11:18