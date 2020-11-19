На месте побывали корреспонденты телеканала "р1".

Напомним, что в Харькове, на территории Новосалтовского рынка, из-за прорыва тепломагистрали в двух местах провалился асфальт. Сейчас подача горячей воды перекрыта, из-за чего без отопления остались близлежащие дома, а на месте работают спасатели.По словам заместителя начальника ГУ ГСЧС в Харьковской области Анатолия Торяника, авария случилась на теплосети, вследствие чего произошло подмывание грунта и обрушился асфальт проезжей части дороги. Никто из прохожих не пострадал.Сейчас на месте продолжаются ремонтные работы по устранению последствий аварии.