В полиции инициировали уголовное производство по факту жестокого обращения с животным.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУНП, накануне в Чугуевское отделение полиции с заявлением обратилась 44-летняя гражданка. Женщина рассказала о том, что сосед выстрелил из пневматического оружия в ее собаку, которая забег на его огород. От полученных травм пес умер.Следователями Чугуевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.Если вина мужчины будет доказана, его ждет уголовное наказание вплоть до трех лет ограничения свободы. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.