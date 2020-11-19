В результате отравления 28 детей были госпитализированы в районную больницу.

Как сообщает Госпродпотребслужба, накануне, 18 ноября, в Дергачевском лицее № 3 зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний. В результате чего, с предварительными диагнозами «пищевая токсикоинфекция?» и «острый гастроэнтероколит?» в больнице оказались 28 детей, среди которых 25 учеников начальных классов и трое старшеклассников.Для установления причин возникновения вспышки инфекционных заболеваний в Госпродпотребслужбе инициировали проведение эпидемиологического расследования и внеплановой проверки учебного заведения, которые установили нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в лицее не было согласовано перспективное двухнедельное меню, перечень поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья.За выявленные нарушения на директора лицея составлен протокол о нарушении санитарных норм.Также с 20 ноября в лицее будет полностью приостановлен учебный процесс в 1-4 классах, а также работа пищеблока до того момента, пока не будут установлены причины инфекционных заболеваний у детей.