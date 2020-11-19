В Слобожанской таможне Гостаможслужбы за десять месяцев нынешнего года оформлено почти 116 тысяч таможенных деклараций.

На сегодняшний день выпуск в соответствующий таможенный режим товаров, которые при ввозе на таможенную территорию Украины подлежат мерам официального контроля, осуществляется в полном объеме с применением сервиса «единое окно» и процедуры электронного декларирования, сообщает пресс-служба Слобожанской таможни Гостаможслужбы.Всего таможней по принципу «единого окна» с использованием 100%-ной процедуры электронного декларирования осуществлено оформление 115 913 электронных таможенных деклараций (в частности, в октябре – 13 344), в том числе:– в режиме экспорта – 50 962 декларации (увеличение по сравнению с прошлогодним периодом на 47%). В октябре было подано 5 739 деклараций (зафиксирован рост на 49% по сравнению с 2019 годом);– в режиме импорта – 63 776 (увеличение на 12%). В октябре было подано 7 484 декларации (увеличение по сравнению с прошлогодним периодом на 17%);– в режиме транзита – 1 175 деклараций. В октябре была подана 121 декларация.Кстати, в автоматическом режиме, то есть без участия должностных лиц таможни, по состоянию на 12 ноября 2020 года оформлено 343 декларации. Напомним, проект начат в мае этого года. Он направлен на упрощение процедуры таможенного оформления и создания благоприятных условий для субъектов внешнеэкономической деятельности и предусматривает возможность автоматического оформления таможенных деклараций. Сейчас пилотный проект касается трех таможенных режимов: экспорта, переработки на таможенной территории, реэкспорта после переработки, сообщили в пресс-службе таможни.