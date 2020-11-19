В среду, 18 ноября, Харьков попрощался с режиссером и театральным педагогом Леонидом Садовским, который скончался 16 ноября после нападения и полученных побоев. Полиция проводит следственные действия, личность злоумышленника устанавливается.

Прощание с режиссером, театральным педагогом, завкафедрой мастерства актера Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского, заслуженным деятелем искусств Украины Леонидом Садовским состоялось на кладбище №13.– Ректорат и коллектив университета искусств глубоко скорбит по поводу непоправимой утраты выдающегося украинского мастера Леонида Викторовича Садовского. Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Леонида Викторовича, – сообщили в вузе.На протяжении всей своей трудовой деятельности он служил только театру, кино и телевидению. Занимал руководящие должности в различных культурных учреждениях. 30 лет работал на кафедре мастерства актера и режиссуры Харьковского национального университета искусств имени И.П. Котляревского. В 1993—1995 годах был главным режиссером Харьковского театра для детей и юношества. Леонид Садовский создал более 40 спектаклей в театрах Украины – Харькове, Запорожье, Луганске, Донецке, Симферополе, Полтаве, Кировограде, Одессе, учебном театре ХНУИ «5 этаж» («Мастерская 55»), цикл документальных телевизионных очерков.Вечером 14 ноября режиссер вышел в аптеку. Когда он возвращался домой через пустырь, на него напал злоумышленник. Он подкрался сзади и нанес несколько ударов по голове, отчего Леонид Садовский потерял сознание. Придя в себя, он добрался домой и рассказал о случившемся жене, которая вызвала бригаду медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. Как сообщили в полиции, режиссер получил тяжелые черепно-мозговые травмы, нанесенные тупым предметом по голове. В хирургическом отделении неотложки ему сделали операцию, состояние было крайне тяжелым, его поместили в реанимацию. 16 ноября Леонид Садовский скончался.Проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом с предварительной квалификацией по ч.1ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет тюремного заключения. В настоящее время полиция осуществляет оперативно-следственные действия, направленные на установление личности правонарушителя и его задержание, проинформировали в ГУ НП в Харьковской области.