Санитайзер из воды убивает 99% вирусов, уникальный ринометр определяет потерю обоняния, искусственный интеллект ищет симптомы коронавируса – как разработки харьковских ученых помогают в борьбе с пандемией Covid-19.

Ученые всем миром выступают против вируса

За дело берутся роботы

Искусственный интеллект на службе медиков

Санитайзер из питьевой воды

Экономисты намерены объединиться с медиками

Ученые всего мира включились в борьбу с Covid-19. Сегодня на «Карте коронавирусных инноваций» от исследовательской компании StartupBlink отмечены более тысячи инициатив со всего мира, помогающих в борьбе с пандемией и ее последствиями.Ученые многих стран заняты разработкой вакцины от коронавируса. Например, исследователи из Гонконгского университета создали назальный спрей, содержащий вакцину от гриппа и коронавируса одновременно. В ноябре должны начать испытывать его на добровольцах.Медики тестируют различные препараты и ищут новые, которые могут помочь в лечении Covid-19. К примеру, американские исследователи из Мичиганского университета стали инициаторами проектов по разработке методов лечения вируса. Они создали новые высокоточные модели для вируса SARS-CoV-2, которые могут быть применены для разработки новых лекарств.Гонконгские ученые изобрели антибактериальную маску из соединения углерода графена, которая может защитить от коронавируса. Разработчики доказали, что ее антибактериальная эффективность составляет 80%, а при нахождении в течение десяти минут на солнце маска может справиться с инфекцией на 100%. Такие маски можно использовать повторно.Пандемия значительно ускорила роботизацию сферы здравоохранения. Сегодня роботы помогают в больницах, дезинфицируют улицы, доставляют еду. Например, британские медработники из города Милтон-Кинс получают продукты от робота Starship. В больницах Италии робот Double Robotics помогает установить видеосвязь между пациентами и их родными. А в Руанде роботы-гуманоиды от бельгийской компании Zora Bots контролируют температуру и проверяют наличие у людей масок.В США в борьбе с коронавирусом используют четвероногого робопса Spot от компании Boston Dynamics. В больницах с большим наплывом пациентов он проводит дистанционный осмотр, измеряет ключевые жизненные показатели, дезинфицирует помещения и доставляет медикаменты. В его обновленной конструкции предусмотрено специальное крепление для планшета, позволяющего пациентам и медработникам переговариваться дистанционно.Интересными разработками могут похвастаться и харьковчане.Доцент кафедры биомедицинской инженерии ХНУРЭ Лилия Аверьянова рассказала о разработанных кафедрой системах вычислительного интеллекта для анализа потоков данных, которые могут пригодиться в том числе в борьбе с Covid-19.– Имеется в виду использование искусственного интеллекта для обработки большого потока данных. Сейчас они уже широко применяются. Нередко можно слышать: появился новый признак Covid-19, затем что-то еще, и еще... Каждый день возникает все новая и новая информация, которую человеческий интеллект обработать уже не в состоянии. И тогда прибегают к искусственному интеллекту, чтобы определить наиболее вероятные и важные симптомы данного заболевания. Чтобы знать, на что направлять финансы, технику и так далее, отбрасывая второстепенную информацию, – поясняет Лилия Аверьянова.Еще одна интересная разработка, которая сегодня вызвала большой интерес у медиков – прибор, который при исследовании носового дыхания позволяет определить нарушение обоняния.– Это разработка нашего завкафедрой профессора Олега Аврунина. Когда мы брались за данную тему, даже не предполагали, что она станет настолько популярной сегодня. Как известно, исчезновение обоняния – один из главных симптомов Covid-19, – говорит специалист. – Установка сейчас находится в лор-отделении областной больницы. С помощью этого устройства определяется в динамике процесс реабилитации людей после коронавируса.Еще один уникальный харьковский проект – устройство, преобразующее обычную питьевую воду в санитайзер, убивающий 99% бактерий и вирусов. Ученые Института микробиологии и иммунологии имени И.И. Мечникова окрестили его IOON.– Это портативное устройство. Внутрь заливаете питьевую воду, включаете прибор и брызгаете на любую поверхность – вирусы и микробы уничтожаются, – говорит один из разработчиков, соучредитель и СЕО стартапа IOON Андрей Мануйлов.Берясь за разработку, специалисты стремились создать такой антисептик, который действовал бы очень быстро, а после распыления просто исчезал, превращаясь в воду. Важно, чтобы он не был токсичным, убивал большинство болезнетворных микроорганизмов и чтобы они не могли адаптироваться.– Технология основана на целевом синтезе трехвалентного серебра. Оно легко вступает в реакцию с другими заряженными частицами. Трехвалентный оксид серебра разрушает бактериальную или вирусную оболочку, нарушает обмен веществ микробов и процессы разделения, то есть размножения, – поясняет Андрей Мануйлов.По его словам, разработка уже запатентована.– Провели тест на коронавирусах в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского в Киеве и подтвердили, что таки работает наш прибор и против них, – отмечает Андрей Мануйлов. – Сейчас мы уже на финальном этапе подготовки к массовому производству. Однако в условиях ограниченного финансирования не можем продвигаться так быстро, как хотелось бы. В декабре планируем выходить на рынок – собирать предзаказы, а массовое производство думаем запускать в начале следующего года.Даже экономисты включились в борьбу с коронавирусом.– В ходе своих исследований мы постоянно боремся за то, чтобы усилить противодействие финансированию и распространению оружия массового поражения. Пандемию, которая сейчас накрыла весь мир, тоже можно рассматривать как массовое поражение. Даже если это и не биологическое оружие – медики лучше скажут, как классифицировать вирус, – но столь быстрое распространение вируса действует именно как элемент массового поражения, – говорит доктор экономических наук, профессор Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца Наталья Внукова. – Хотелось бы, чтобы специалисты высокого уровня обратили на это внимание и объединились с нами.По словам Натальи Внуковой, есть финансовые инструменты, которые позволяют даже при ограниченном финансировании добиться определенных результатов в борьбе с вирусом.– Например, использование медицинского лизинга при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких способствует более широкому использованию медтехники. Будем объединяться с медиками и усиливать внимание к данному вопросу, – заверяет экономист.