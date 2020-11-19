Санитайзер из воды убивает 99% вирусов, уникальный ринометр определяет потерю обоняния, искусственный интеллект ищет симптомы коронавируса – как разработки харьковских ученых помогают в борьбе с пандемией Covid-19.Ученые всем миром выступают против вируса
Ученые всего мира включились в борьбу с Covid-19. Сегодня на «Карте коронавирусных инноваций» от исследовательской компании StartupBlink отмечены более тысячи инициатив со всего мира, помогающих в борьбе с пандемией и ее последствиями.
Ученые многих стран заняты разработкой вакцины от коронавируса. Например, исследователи из Гонконгского университета создали назальный спрей, содержащий вакцину от гриппа и коронавируса одновременно. В ноябре должны начать испытывать его на добровольцах.
Медики тестируют различные препараты и ищут новые, которые могут помочь в лечении Covid-19. К примеру, американские исследователи из Мичиганского университета стали инициаторами проектов по разработке методов лечения вируса. Они создали новые высокоточные модели для вируса SARS-CoV-2, которые могут быть применены для разработки новых лекарств.
Гонконгские ученые изобрели антибактериальную маску из соединения углерода графена, которая может защитить от коронавируса. Разработчики доказали, что ее антибактериальная эффективность составляет 80%, а при нахождении в течение десяти минут на солнце маска может справиться с инфекцией на 100%. Такие маски можно использовать повторно.
За дело берутся роботы
Пандемия значительно ускорила роботизацию сферы здравоохранения. Сегодня роботы помогают в больницах, дезинфицируют улицы, доставляют еду. Например, британские медработники из города Милтон-Кинс получают продукты от робота Starship. В больницах Италии робот Double Robotics помогает установить видеосвязь между пациентами и их родными. А в Руанде роботы-гуманоиды от бельгийской компании Zora Bots контролируют температуру и проверяют наличие у людей масок.
В США в борьбе с коронавирусом используют четвероногого робопса Spot от компании Boston Dynamics. В больницах с большим наплывом пациентов он проводит дистанционный осмотр, измеряет ключевые жизненные показатели, дезинфицирует помещения и доставляет медикаменты. В его обновленной конструкции предусмотрено специальное крепление для планшета, позволяющего пациентам и медработникам переговариваться дистанционно.
Интересными разработками могут похвастаться и харьковчане.
Искусственный интеллект на службе медиков
Доцент кафедры биомедицинской инженерии ХНУРЭ Лилия Аверьянова рассказала о разработанных кафедрой системах вычислительного интеллекта для анализа потоков данных, которые могут пригодиться в том числе в борьбе с Covid-19.
– Имеется в виду использование искусственного интеллекта для обработки большого потока данных. Сейчас они уже широко применяются. Нередко можно слышать: появился новый признак Covid-19, затем что-то еще, и еще... Каждый день возникает все новая и новая информация, которую человеческий интеллект обработать уже не в состоянии. И тогда прибегают к искусственному интеллекту, чтобы определить наиболее вероятные и важные симптомы данного заболевания. Чтобы знать, на что направлять финансы, технику и так далее, отбрасывая второстепенную информацию, – поясняет Лилия Аверьянова.
Еще одна интересная разработка, которая сегодня вызвала большой интерес у медиков – прибор, который при исследовании носового дыхания позволяет определить нарушение обоняния.
– Это разработка нашего завкафедрой профессора Олега Аврунина. Когда мы брались за данную тему, даже не предполагали, что она станет настолько популярной сегодня. Как известно, исчезновение обоняния – один из главных симптомов Covid-19, – говорит специалист. – Установка сейчас находится в лор-отделении областной больницы. С помощью этого устройства определяется в динамике процесс реабилитации людей после коронавируса.
Санитайзер из питьевой воды
Еще один уникальный харьковский проект – устройство, преобразующее обычную питьевую воду в санитайзер, убивающий 99% бактерий и вирусов. Ученые Института микробиологии и иммунологии имени И.И. Мечникова окрестили его IOON.
– Это портативное устройство. Внутрь заливаете питьевую воду, включаете прибор и брызгаете на любую поверхность – вирусы и микробы уничтожаются, – говорит один из разработчиков, соучредитель и СЕО стартапа IOON Андрей Мануйлов.
Берясь за разработку, специалисты стремились создать такой антисептик, который действовал бы очень быстро, а после распыления просто исчезал, превращаясь в воду. Важно, чтобы он не был токсичным, убивал большинство болезнетворных микроорганизмов и чтобы они не могли адаптироваться.
– Технология основана на целевом синтезе трехвалентного серебра. Оно легко вступает в реакцию с другими заряженными частицами. Трехвалентный оксид серебра разрушает бактериальную или вирусную оболочку, нарушает обмен веществ микробов и процессы разделения, то есть размножения, – поясняет Андрей Мануйлов.
По его словам, разработка уже запатентована.
– Провели тест на коронавирусах в Институте эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л. В. Громашевского в Киеве и подтвердили, что таки работает наш прибор и против них, – отмечает Андрей Мануйлов. – Сейчас мы уже на финальном этапе подготовки к массовому производству. Однако в условиях ограниченного финансирования не можем продвигаться так быстро, как хотелось бы. В декабре планируем выходить на рынок – собирать предзаказы, а массовое производство думаем запускать в начале следующего года.
Экономисты намерены объединиться с медиками
Даже экономисты включились в борьбу с коронавирусом.
– В ходе своих исследований мы постоянно боремся за то, чтобы усилить противодействие финансированию и распространению оружия массового поражения. Пандемию, которая сейчас накрыла весь мир, тоже можно рассматривать как массовое поражение. Даже если это и не биологическое оружие – медики лучше скажут, как классифицировать вирус, – но столь быстрое распространение вируса действует именно как элемент массового поражения, – говорит доктор экономических наук, профессор Харьковского национального экономического университета им. С. Кузнеца Наталья Внукова. – Хотелось бы, чтобы специалисты высокого уровня обратили на это внимание и объединились с нами.
По словам Натальи Внуковой, есть финансовые инструменты, которые позволяют даже при ограниченном финансировании добиться определенных результатов в борьбе с вирусом.
– Например, использование медицинского лизинга при закупке аппаратов искусственной вентиляции легких способствует более широкому использованию медтехники. Будем объединяться с медиками и усиливать внимание к данному вопросу, – заверяет экономист.