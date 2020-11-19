«В семье моей сестры сложилась сложная жизненная ситуация. Одним словом, возникла необходимость поставить на учет ребенка, как пребывающего в тяжелых жизненных обстоятельствах. Как это сделать?», – Марина

Как разъяснили в Минсоцполитики, чтобы ребенок из неблагополучной семьи получил помощь, нужно поставить его на учет.Согласно Закону Украины «Об охране детства» ребенок, находящийся в сложных жизненных обстоятельствах, – это ребенок, который попал в условия, негативно влияющие на его жизнь, здоровье и развитие в связи с инвалидностью, тяжелой болезнью, беспризорностью, пребыванием в конфликте с законом, привлечением к наихудшим формам детского труда, зависимости от психотропных веществ и других видов зависимости. Это же относится и к детям, столкнувшимся с насилием и жестоким обращением в семье, уклонением родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения своих обязанностей. Стихийные бедствия, техногенные аварии, катастрофы, военные действия или вооруженные конфликты – все это также относится к условиям, негативно влияющим на жизнь ребенка.Учет детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, ведет служба по делам детей.Основаниями для взятия службой по делам детей ребенка на учет детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, являются:– проживание в семье, в которой родители или лица, их заменяющие, уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка, а именно: когда они без уважительных причин не заботятся о физическом и духовном развитии ребенка, не занимаются его обучением, подготовкой к самостоятельной жизни, в частности, не обеспечивают необходимого питания, медицинского ухода, лечения ребенка, что негативно влияет или может повлиять на его физическое развитие, а также не создают условий для получения им образования;– совершение физического, психологического, сексуального, экономического насилия над ребенком, жестокое обращение с ним или угроза его совершения;– привлечение ребенка к наихудшим формам детского труда;– систематическое самовольное оставление ребенком места постоянного проживания;– перемещение ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, с временно оккупированной территории или района проведения антитеррористической операции.Выявление детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, может осуществляться:– путем непосредственного обращения ребенка или его законного представителя в службу по делам детей или к другим субъектам социальной работы с семьями, детьми и молодежью;– путем получения сообщений от субъектов социальной работы с семьями, детьми и молодежью.