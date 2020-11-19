«У меня появилась возможность устроиться на неплохую работу в цех с вредным производством. Если я буду работать по профессии, включенной в Список №2, в каком возрасте я смогу выйти на пенсию?», - Инна

Как разъяснили в Пенсионном фонде Украины, по Списку № 2 пенсия назначается по достижении 55 лет.До достижения 55-летнего возраста право на пенсию по возрасту на льготных условиях имеют женщины 1970 года рождения и старше после достижения ими такого возраста:– 50 лет при дате рождения до 31 марта 1965 года включительно;– 50 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1965 года по 30 сентября 1965-го;– 51 года – с 1 октября 1965 года по 31 марта 1966-го;– 51 года 6 месяцев – с 1 апреля 1966 по 30 сентября 1966-го;– 52 лет – с 1 октября 1966 по 31 марта 1967-го;– 52 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1967 года по 30 сентября 1967-го;– 53 лет – с 1 октября 1967 года по 31 марта 1968-го;– 53 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1968 по 30 сентября 1968-го;– 54 лет – с 1 октября 1968 по 31 марта 1969-го;– 54 лет 6 месяцев – с 1 апреля 1969 года по 30 сентября 1969-го;– 55 лет – с 1 октября 1969 года по 31 декабря 1970-го.Пенсия назначается при стаже работы:– у мужчин – не менее 30 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах;– у женщин – не менее 25 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах.При отсутствии такого стажа работы в период до 1 апреля 2024 года пенсия по возрасту на льготных условиях назначается при наличии стажа работы:– с 1 апреля 2015 года по 31 марта 2016-го – не менее 25 лет 6 месяцев для мужчин и не менее 20 лет 6 месяцев для женщин;– с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017-го – не менее 26 лет для мужчин и не менее 21 года для женщин;– с 1 апреля 2017 года по 31 марта 2018-го – менее 26 лет 6 месяцев для мужчин и не менее 21 года 6 месяцев для женщин;– с 1 апреля 2018 года по 31 марта 2019-го – не менее 27 лет для мужчин и не менее 22 лет для женщин;с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020-го – не менее 27 лет 6 месяцев для мужчин и не менее 22 лет 6 месяцев для женщин;– с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021-го – не менее 28 лет для мужчин и не менее 23 лет для женщин;– с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022-го – не менее 28 лет 6 месяцев для мужчин и не менее 23 лет 6 месяцев для женщин;– с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023-го – не менее 29 лет для мужчин и не менее 24 лет для женщин;– с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го – не менее 29 лет 6 месяцев для мужчин и не менее 24 лет 6 месяцев для женщин.Работникам, которые имеют не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда при наличии предусмотренного общего стажа работы (у мужчин – от 25 лет и 6 месяцев до 30 лет, из них не менее 6 лет 3 месяцев на указанных работах, у женщин – от 20 лет и 6 месяцев до 25 лет, из них не менее 5 лет на указанных работах) пенсии по возрасту на льготных условиях назначаются с уменьшением пенсионного возраста:– мужчинам – на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы;– женщинам – на 1 год за каждые 2 года такой работы.Указанное уменьшение пенсионного возраста женщинам применяется также в период увеличения возраста выхода на пенсию по 31 декабря 2021 года.