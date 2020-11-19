Кабмин «заботится» о здоровье украинцев – разрекламированная правительством финансовая поддержка пациентов, которые лечатся от коронавируса амбулаторно или находятся на самоизоляции как контактные лица, осталась на бумаге.

Самоизоляция за счет государства

Версия Кабмина

Как происходит на самом деле

Контактность придется доказывать

Сохраняйте чеки – вдруг пригодятся

Харьковчане могут находиться дома на самоизоляции вовсе не за свой счет – вынужденный пропуск работы им обязан оплатить Фонд социального страхования на основании подтверждения от семейного врача. На заседании правительства 11 ноября министр социальной политики Марина Лазебная сообщила о реализации программы поддержки граждан, находящихся на самоизоляции.– Правительство через Фонд социального страхования обеспечивает социальную защиту застрахованных лиц, помогая предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни. В частности, финансирует пособие по временной нетрудоспособности в случае заболевания граждан Covid-19, а также оказывает помощь во время пребывания на самоизоляции под контролем, – проинформировала Марина Лазебная,По ее словам, размер выплаты от фонда составляет для застрахованного лица 50% его средней зарплаты независимо от страхового стажа. А для медицинских работников – 100% средней зарплаты.– Уже 39 725 украинских работников, в том числе 8 200 медиков, которые находились на самоизоляции из-за Covid-19, получили выплаты на сумму почти 50 млн гривен, – озвучила цифры министр соцполитики.Отправляясь на самоизоляцию, работнику перво-наперво нужно обратиться к работодателю, объяснить, что имел контакт с человеком, который заболел коронавирусом, и попросить отправить его на две недели на дистанционную роботу.– Согласно решению правительства работодатели сегодня имеют право перевести своих работников на дистанционную или надомную работу, – уточняют в Кабмине.Если характер выполняемой работы или позиция работодателя не дает такой возможности, в правительстве предлагают воспользоваться государственной программе поддержки самоизоляции. Оплатить период пребывания работающего человека на самоизоляции в случае непосредственного контакта с больным Covid-19 может Фонд социального страхования.– Для этого работник должен по телефону в дистанционном режиме обратиться к своему семейному врачу, который откроет листок нетрудоспособности, – подсказывают в Кабмине. – Чтобы получить от фонда помощь, необходимо передать полученный больничный лист с указанием причины нетрудоспособности (изоляция из-за Covid-19 – 11) своему работодателю. В свою очередь, работодатель на основании полученного больничного оформляет заявление-расчет с указанием причины нетрудоспособности – 11, то есть изоляция из-за Covid-19 – и передает ее в фонд для осуществления финансирования.Также с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции Фондом социального страхования Украины организован дистанционный прием заявлений-расчетов от страхователей, в том числе по электронной почте.Однако в реальной жизни не все так просто. Во-первых, сегодня дозвониться семейному врачу очень сложно, а зачастую, судя по отзывам харьковчан, просто нереально. Так что связаться дистанционно с доктором вряд ли получится. Придется отправляться на прием, а значит, подвергать риску себя, если ты не инфицирован, и других пациентов – если инфицирован.Во-вторых, как доказать семейному врачу, что ты действительно контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом, а не просто решил отдохнуть две недели дома за государственный счет?За разъяснением «Вечерний Харьков» обратился на горячую линию всеукраинского контакт-центра Министерства охраны здоровья – 0-800-60-20-19. Оператор, представившись Дарьей, огорошила: на данный момент нет механизма выплаты компенсации контактным людям, находящимся на самоизоляции. А как же почти сорок тысяч работников, получивших выплаты на сумму около 50 миллионов гривен, о которых отчиталась Марина Лазебная?– Министерство охраны здоровья и Мистерство социальной политики еще не согласовали данный вопрос, поэтому полноценное разъяснение мы пока дать не можем, – сообщила оператор. – Но в любом случае человек должен обратиться к своему доктору, сообщить, что он является контактным, и потом находиться под наблюдением врача и информировать его о своем состоянии. Врач должен оформить его как контактного, то есть выписать ему больничный.– Если человек заболел, он должен подать список контактных лиц своему семейному врачу. Доктор передает в санэпидемслужбу информацию, что такие-то люди контактировали с его больным. На основании этого контактировавший человек может утверждать: я контактный, меня зафиксировали как контактного, я нахожусь под наблюдением и ухожу на самоизоляцию, – пояснила оператор горячей линии МОЗ Дарья.Получается, финансовое положение человека на самоизоляции целиком и полностью зависит от заболевшего, с которым он контактировал. Если больной указал его как контактного – повод получить компенсацию есть. А если не указал или вообще не афишировал свою болезнь – тогда извините.– Находясь на самоизоляции вы можете обращаться к лечащему врачу за больничным, но... МОЗ и Минсоцполитики пока не согласовали процедуру выплаты. Выплаты не осуществляются. На данный момент это вся информация, которой мы владеем, – резюмировала Дарья.Сейчас, согласно новому протоколу МОЗ, чтобы попасть в больницу с коронавирусом, нужно находиться чуть ли не при смерти. В правительстве обещали компенсировать расходы пациентам, которые лечились дома под наблюдением семейного врача.– В данном случае мы советуем сохранять чеки и другие документы, подтверждающие суммы, потраченные на лечение от Covid-19, – говорит Дарья. – Могут потребоваться записи вашего доктора в единой системе E-Health: диагноз, назначения.Однако алгоритма дальнейших действий амбулаторного пациента нет даже на бумаге.– Ранее мы говорили, что такую компенсацию можно получить в виде налоговой скидки и рекомендовали обращаться с документами в налоговую. Но на данный момент этот вопрос еще не согласован МОЗ и Минсоцполитики, – в который раз повторяет оператор. – В любом случае нужно сохранять чеки на медикаменты и рецепты врача, которые свидетельствуют о том, что эти медикаменты являются жизненно необходимыми.– И куда человек с этими бумагами идет? – интересуется корреспондент «ВХ».– Пока этот вопрос согласовывается, – терпеливо отвечает Дарья. – То есть пока никуда не идет.