За девять месяцев этого года в Нацбанк поступило около 130 жалоб от граждан об аресте средств на их счетах из-за кредитной задолженности, неуплаченныхе штрафов, алиментов и т. д. Речь идет о счетах, на которые зачисляются зарплата, стипендия, пенсия, соцпомощь и другие социальные выплаты. Может ли ограничиваться право должника на пользование собственными средствами?

На карту могут зачисляться любые деньги

Если пенсия поступает на отдельный счет

Что такое специальные счета

Что делать, если банк арестовал счет

Счета могут быть арестованы мгновенно

Подписывая кредитный договор, гражданин берет на себя обязательства по погашению тела кредита вместе с комиссией и процентами. Если должник нарушит условия, финучреждение имеет право обратиться к государственному или частному исполнителю и в суд, которые могут арестовать средства на счетах должника, сообщили в Нацбанке.Документ, подтверждающий законность ареста средств – постановление исполнителя, – выносится на основании исполнительных документов (исполнительной надписи нотариуса или решения суда).Арестовать средства могут также по причине возникновения задолженности по уплате алиментов или штрафов (это предусмотрено законом "Об исполнительном производстве").Заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты – это так называемые средства целевого назначения. Но банк не всегда имеет техническую возможность открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств. Поэтому счет, который открывается, в том числе и для зарплаты, пенсии и т. д., как правило, по условиям банковского обслуживания является обычным текущим счетом. То есть это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только зарплата или пенсия.Если счет, на который осуществляется зачисление зарплаты, пенсии, стипендии или соцвыплат, является текущим, то арест может налагаться на все доступные средства в соответствии с регулятивной частью постановления об аресте средств должника (из-за отсутсвия технической возможности разделить целевые и "обычные" средства на счету).Если же банк открыл гражданину отдельный счет исключительно для зачисления целевых поступлений (зарплаты, пенсии, соцпомощи), то в таком случае финучреждение возвращает полученное от исполнителя постановление об аресте средств должника без исполнения с указанием причин возврата.Однако это не значит, что из денег целевого назначения (зарплаты, пенсии, соцпомощи) не могут взиматься отчисления на погашение долга по кредиту, штрафам или алиментам.Взыскание с целевых выплат должника осуществляют предприятия, учреждения, организации, физические лица, физлица-предприниматели, которые начисляют зарплату, пенсию, стипендию. Это делается на основании документов от исполнителей, как определено статьей 69 закона "Об исполнительном производстве".Общий размер удержаний из заработной платы, стипендии, пенсии и т.п. может составлять от 20% до 50%. А на банковский счет будет поступать сумма, с которой работодатель уже удержал средства на погашение долга.Законодательство запрещает арестовывать средства на счетах со специальным режимом использования. Но речь идет не о зарплате или пенсии, а о счетах, открытых в соответствии со статьей 15-1 Закона "Об электроэнергетике", статьей 19-1 Закона "О теплоснабжении", статьей 18-1 Закона "О питьевой воде, питьевом водоснабжении и водоотведении" и в соответствии с Законом" Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности".Проще говоря, счета со специальным режимом использования – это счета предприятий, занимающихся производством или поставками энергии, воды, отопления и тому подобное.Если государственный или частный исполнитель наложил арест на счет с исключительно целевыми средствами (зарплата, пенсия, соцвыплаты), необходимо обратиться в органы исполнительной службы, предоставив документальное подтверждение того, что ваш текущий счет используется только для зачисления целевых выплат.Это может быть справка бухгалтерии с места работы, учебы, социального страхования, Пенсионного фонда и т.д.Если после этого исполнительная служба не снимает арест с денежных средств, вы имеете право обжаловать вынесенное государственным или частным исполнителем постановление об аресте средств в судебном порядке.Неделю назад стало известно, что Минюст собирается ввести систему автоматизированного ареста счетов должников. Об этом сообщил министр юстиции Денис малюська в ходе Девятого украинского банковского форума.– Хочу призвать банковское сообщество присоединиться к нашей системе автоматизированного ареста счетов. Сейчас эта система абсолютно добровольная, – отметил он.По словам министра, если тот или иной банк присоединяется к этой системе, то арест счетов в таком финучреждении происходит автоматически.– Исполнитель нажмет несколько кнопок на своем компьютере и счета уже будут арестованы. Для банка, который присоединится к системе, сначала это будет якобы минусом, так как его клиенты будут понимать, что их счета могут быть арестованы мгновенно. Но чем больше банков присоединится к системе, тем больше вероятность, что ваши должники не смогут спрятать деньги, – объявил министр.