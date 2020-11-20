В Нацбанке советуют финучреждениям закрывать в выходные дни отделения, которые не загружены или находятся в крупных торговых центрах и помещениях, закрытых из-за карантина.

Первые карантинные выходные прошли для банков без проблем, сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко в Facebook.– Национальный банк не вводил никаких ограничений в работе финансовых учреждений или в проведении операций. Можно без осложнений получить средства с депозитов, взять кредит, обменять валюту, снять наличные в банкомате. Дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжают свою работу и предоставляют гражданам возможность пользоваться банковскими услугами, – отметил Кирилл Шевченко.Он напомнил, что банки и их клиенты должны придерживаться всех надлежащих мер безопасности.– Во-первых, нужно соблюдать во всех банковских отделениях необходимые меры безопасности: принимать посетителей только в защитных масках, придерживаться надлежащей дистанции, проводить дезинфекцию, – подчеркнул НБУ.Во-вторых, по его словам, нужно закрывать те отделения, которые являются незагруженными или находятся в крупных торговых центрах и зданиях, закрытых на время карантина.В-третьих, в Нацбанке советуют гражданам не посещать отделения без крайней нужды и выбирать онлайн-каналы обслуживания.