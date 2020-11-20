С наступлением холодов участились пожары из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации приборов печного отопления.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, 19 ноября в 16:07 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в переулке Кулешова.По вызову на место происшествия прибыли пожарные, которые обнаружили, что в комнате, где стояла металлическая твердотопливная печь горели перекрытия и домашние вещи. Кроме того, 47-летний хозяин дома получил ожоги лица.Ликвидировать возгорание удалось спустя час после вызова. Вероятной причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.Пострадавший после осмотра медиками скорой от дальнейшей госпитализации отказался.