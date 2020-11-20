Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Согласно сообщению, с сегодняшнего дня турникеты для бесконтактной оплаты проезда в Харьковском метрополитене заработали еще на станциях метро «Университет», «Спортивная» и «Завод имени Малышева».Напомним, что система оплаты проезда банковскими картами начала работать в сентябре. Турникеты для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станциях метро «Госпром», «Метростроителей», «Архитектора Бекетова», «23 Августа» и «Ботанический сад». В течение четырех месяцев планируется установить по одному такому аппарату на всех станциях подземки.