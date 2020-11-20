Хозяйственный суд в Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительными договоров аренды и субаренды земельных участков, а также отмене их государственной регистрации и возврата земельных участков государству.

Правоохранители установили, что 19 земельных участков общей площадью более 320 гектар были переданы в пользование фермерским хозяйствам без проверки наличия у заявителя желания создать фермерское хозяйство и возможностей осуществлять соответствующую деятельность в Госгеокадастре не провели.«Фактически земельные участки получены в пользование якобы для ведения фермерского хозяйства с целью уклонения от процедуры земельных торгов. Применение указанной процедуры обеспечило бы получение максимальной арендной платы в пользу государства. Таким образом, были нарушены требования статей Земельного кодекса Украины и Закона Украины «О фермерском хозяйстве», что и стало основанием для направления прокуратурой соответствующего иска в суд», - рассказали в областной прокуратуре.