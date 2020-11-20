Следователи квалифицировали происшествие как нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

Правоохранители установили, что 17 ноября, после посещения учебного заведения, 28 учеников начальных классов почувствовали ухудшение самочувствия. У детей повысилась температура и появилась рвота, из-за чего родители обратились за помощью к семейным врачам.18 ноября работники санитарно-эпидемиологической станции отобрали с территории лицея образцы пищи, сделали смывы и провели дезинфекцию столовой учреждения. По информации директора лицея, учащиеся 1-4 классов до 23 ноября будут находиться дома под наблюдением врачей.Информацию по факту происшествия следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.