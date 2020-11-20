АО "Харьковоблэнерго" заканчивает реконструкцию воздушной линии 110 кВ "Ивановка – Харьковский кирпичный завод – тяга Слатино".

Как сообщили в пресс-службе компании, работы уже вышли на финальный этап и будут завершены до конца года. В рамках реконструкции было установлено 14 новых двухцепных опор. Кроме того, проводится замена провода и грозозащитного троса. Протяженность модернизированной линии – более 10 километров.Благодаря выполненным работам будет обеспечено крайне необходимое третье питание подстанции 110 кВ "Ивановка" от подстанции 330 кВ "Залютино"."Подстанция "Ивановка" является одним из основных источников питания ключевых объектов региона: Харьковского метрополитена, ЮЖД, Госпрома, а также предприятий промышленного и аграрного секторов. Благодаря выполненной модернизации высоковольтной линии потребители получат постоянное электроснабжение во время сложных погодных условий в осенне-зимний период", – отметили в облэнерго.Справка. Воздушная линия 110 кВ "Ивановка – Харьковский кирпичный завод – тяга Слатино" была построена более 60 лет назад и уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс. Работы по реконструкции линии выполняются в рамках инвестиционной программы АО "Харьковоблэнерго" на 2020 год.