АО "Харьковоблэнерго" заканчивает реконструкцию воздушной линии 110 кВ "Ивановка – Харьковский кирпичный завод – тяга Слатино".Как сообщили в пресс-службе компании, работы уже вышли на финальный этап и будут завершены до конца года. В рамках реконструкции было установлено 14 новых двухцепных опор. Кроме того, проводится замена провода и грозозащитного троса. Протяженность модернизированной линии – более 10 километров.
Благодаря выполненным работам будет обеспечено крайне необходимое третье питание подстанции 110 кВ "Ивановка" от подстанции 330 кВ "Залютино".
"Подстанция "Ивановка" является одним из основных источников питания ключевых объектов региона: Харьковского метрополитена, ЮЖД, Госпрома, а также предприятий промышленного и аграрного секторов. Благодаря выполненной модернизации высоковольтной линии потребители получат постоянное электроснабжение во время сложных погодных условий в осенне-зимний период", – отметили в облэнерго.
Справка. Воздушная линия 110 кВ "Ивановка – Харьковский кирпичный завод – тяга Слатино" была построена более 60 лет назад и уже исчерпала свой эксплуатационный ресурс. Работы по реконструкции линии выполняются в рамках инвестиционной программы АО "Харьковоблэнерго" на 2020 год.