Об этом сообщили в пресс-службе областной государственной администрации.

Напомним, что накануне, 18 ноября, в Дергачевском лицее № 3 зарегистрирована вспышка инфекционных заболеваний. В результате чего, с предварительными диагнозами «пищевая токсикоинфекция» и «острый гастроэнтероколит» в больнице оказались 28 детей, среди которых 25 учеников начальных классов и трое старшеклассников. Однако, как уточнили в Харьковской облгосадминистрации, по состоянию на 20 ноября количество заболевших детей выросло до 40. Также симптомы заболевания обнаружили у учительницы лицея.Для установления причин возникновения вспышки инфекционных заболеваний в Госпродпотребслужбе инициировали проведение эпидемиологического расследования и внеплановой проверки учебного заведения, которые установили нарушения требований санитарного законодательства. В частности, в лицее не было согласовано перспективное двухнедельное меню, перечень поставщиков продуктов питания и продовольственного сырья.Кроме того, в полиции открыли уголовное производство по статье за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.