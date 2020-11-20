19 ноября в Валковское отделение полиции поступило сообщение о том, что 12-летняя девушка ушла из дома. Родители рассказали полицейским, что не знают, где она может находиться.

На поиск несовершеннолетней срочно ориентировали весь личный состав трех территориальных подразделений полиции, к которым подключились сотрудники уголовного розыска, ювенальной превенции, кинологи и работники батальона полиции особого назначения «Восток».«В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские около 4:00 часов утра нашли разыскиваемую в Харькове. Девушка призналась, что ушла из дома из-за ссоры с родителями, которая произошла накануне. Ранее она не оставляла свое место проживания. С родителями и ребенком полицейские провели профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем», - рассказали в ведомстве.